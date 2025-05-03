تحرير 157 محضر ضبط جمركي بمطار القاهرة خلال أول 4 أشهر من 2025

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نجحت سلطان مطار القاهرة الدولي، برئاسة ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية، فى تحرير 157 محضر ضبط جمركي خلال ال 4 أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب بيان اليوم.

حرر 24 محضر ضبط جمركي بمبنى رقم 1، فيما تم تحرير 54 محضر فى مبني ركاب رقم 2، وكان نصيبا منبي الركاب رقم ثلاثة 78 محضر، وحرر إدارة جمارك مطار سفنكس محضر ضبط جمركي واحد عبارة عن سبعة وعشرين سلاح أبيض.

وتنوعت المحاضر المحررة مابين محاضر ضبط أسلحة بيضاء متنوعة وصواعق وروادع ، عملات أثرية، وعبوات وشرائط مخدرة متنوعة، ومستلزمات سجائر إلكترونية ومستحضرات تجميل ومحاضر أدوية مهربة.

تأتى تلك الإنجازات بالتزامن مع تطبيق اجراءات حوكمة اجهزة التليفون المحمول والتي تطلب مجهودا اضافيا كبيرا وعبئا يتحمله رجال الإدارة المركزية والزملاء في كافة المطارات والمنافذ ويطبقون تلك الحوكمة بعدالة وشفافية ومجهود مضني وبحيث لا يؤثر ذلك علي تقاطر الركاب وانسيابية الحركة.

وتأتي أيضا تلك الإنجازات في ظل تنفيذ القوانين باسلوب وأداء وتعامل راقي مع الركاب مواطنين وأجانب رغم تنوع وتطور طرق الاخفاء والتحايل بواسطة الركاب محاولي التهريب ومخالفي القوانين.

تم ذلك بمجهود كبير ومتميز لكافة الادارات بالإدارة المركزية سواء القائمين على التفتيش بالتعاون والتناغم مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير العمليات، والإدارات الصباحية وابرزهم الشئون القانونية والفنية والمالية وادارات الوديعة والمحجوزات، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك أحمد اموي، ونائب وزير المالية الاستاذ شريف الكيلاني، ودعم ومساندة من أحمد كجوك وزير المالية.