غيابات بالجملة في صفوف بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة

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يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة طلائع الجيش ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

بسبب الإصابة:

شريف إكرامي - إصابة بالكتف

رمضان صبحي - إصابة بشد في العضلة الخلفية

أسامة جلال - إصابة في أربطة غضروف الركبة

إبراهيم عادل - مواصلة التأهيل وعدم الجاهزية الفنية

محمود مرعي - إصابة بمزق في العضلة الخلفية

الانضمام الدولي لمنتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - مهند لاشين

الدوليون الأجانب مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار:

محمد الشيبي - منتخب المغرب

بلاتي توريه - منتخب بوركينا فاسو

فيستون ماييلي - منتخب الكونغو

بسبب الإيقاف:

أحمد فتحي - للطرد في مباراة فاركو بالجولة الأولى