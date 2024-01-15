قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 55 فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، 55 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من الخليل، وطفلان، وأسرى سابقون خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس شمالا حيث جرى اعتقال 25 طالباً من حرم جامعة النجاح الوطنية، والتي شهدت اقتحاما واسعا، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، جنين، رام الله، طوباس، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى نائل البرغوثي، ومراد البرغوثي، وربيع البرغوثي، في بلدة كوبر/رام الله وفتشتها وخربت محتوياتها، ومصادرة مركبتين لعائلتي الأسيرين نائل وربيع، إلى جانب مصادرة أموال.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من (5930)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

تأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي، والتي استهدفت كل الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.