مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نقدر دور مصر وقطر في وقف العدوان على غزة

وجه السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، التحية للشعب الفلسطيني الصابر على جراحه الصامد على أرضه، على إثر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار ٤٦٧ يوماً.

وأضاف العكلوك: "ندعو الله بالرحمة لأكثر من ٥٥ ألف شهيد، ونسأله الشفاء العاجل لأكثر من ١١٠ آلاف جريح، وندرك الآلام والعذابات والتجويع والبرد والحصار القاتل والتدمير الممنهج الشامل الذي فرضه العدوان الإسرائيلي الوحشي على شعبنا الصابر في قطاع غزة.

وأكد مندوب فلسطين: "نحن على ثقة كاملة من قدرة الشعب الفلسطيني العظيم على لملمة جراحه وإعادة بناء كل مظاهر حياته فوق أرضه وعلى ترابه الوطني، وسرعان ما سيبدأ شعبنا بتحقيق وإنجاز استقلال دولته ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وسيسر الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية لتحقيق الحرية وإنهاء الاحتلال، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية.

وشدد قائلا: "نقدر عالياً دور مصر وقطر الشقيقتين وجهودهما العربية المخلصة، وكل الجهود التي أدت إلى وقف هذا العدوان المجرم عن شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "آملين من الأشقاء والأصدقاء سرعة إغاثة الشعب الفلسطيني وإنقاذ الحياة وإعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمدارس والبنية التحتية والمدن والمخيمات والقرى في غزة، وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة والتعافي المبكر التي وضعتها حكومة دولة فلسطين وتبنتها القمة العربية بالتعاون والتنسيق مع كل الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين".

وأكد العكلوك "سيحاسب المسئولون الإسرائيليون عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الوطنية والدولية، عاجلاً أم آجلاً".

واختتم قائلا: "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.. عاشت فلسطين حرة عربية".

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.