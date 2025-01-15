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يشهد اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، موعداً حافلاً بالمواجهات الكروية النارية، ضمن إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تستضيف العاصمة لندن ديربي مثير بين قطبيها آرسنال وتوتنهام.

كما تشهد منافسات الدوري المصري مواجهة نارية بين الأهلي والجونة، وفي نفس اليوم يلتقي برشلونة وريال بيتيس في مواجهة قوية ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز ضد غزل المحلة - الساعة 4 مساء - قناة Ontime sports 2

الأهلي ضد الجونة - الساعة 7 مساء - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي X كريستال بالاس – 9.30 مساء - beIN Sports HD 6

نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – 9.30 مساء - beIN Sports HD 2

إيفرتون X أستون فيلا – 9.30 مساء - beIN Sports HD 3

أرسنال X توتنهام – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان X بولونيا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوخوم X سانت بولي – 7.30 مساء - beIN Sports HD 5

شتوتجارت X لايبزيج – 9.30 مساء - beIN Sports HD 9

بايرن ميونخ X هوفنهايم – 9.30 مساء - beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X هايدنهايم – 9.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

يونيون برلين X أجسبورج – 9.30 مساء - beIN Sports HD Xtra 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الشباب X الرياض – 5.05 مساء

ضمك X الاتفاق – 5.30 مساء

الخلود X الأهلي – 7 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا

بورجوان جاليو X ليون -7 مساء

تولوز X ستاد لافال – 7.30 مساء

كويفيلي X أنجيه – 7.30 مساء

تروا X رين – 7.30 مساء

ستاد برواشين X أنيسي – 7.30 مساء

تاوون X ستراسبورج – 7.30 مساء

ا س كان X لوريان – 7.30 مساء

إسبلاي سانت مارسيل X باريس سان جيرمان – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألميريا X ليجانيس – 8.30 مساء

بونتيفيدرا X خيتافي – 8.30 مساء

برشلونة X ريال بيتيس – 10 مساء

إلتشي X أتلتيكو مدريد – 10.30 مساء.