مصادر لـ الجزيرة: بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل

أكدت مصادر لقناة «الجزيرة»، مساء اليوم الأربعاء، أن بيان الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، هو الذي سيحسم موضوع ترابط مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

وتوقعت المصادر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة، قائلة إن «هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق الاتفاق مدتها 3 أيام».

وأشارت إلى بدء المرحلة الأولى، يوم الأحد المقبل وذلك بإطلاق سراح المجندات، لافتة إلى أن «النازحين سيعودون، حسب الاتفاق، من جنوب قطاع غزة إلى شماله بدون أي عوائق».

وذكرت أن الاتفاق ينص على انسحاب قوات الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، موضحة أن النقاش دائر بشأن آلية تشغيله.

ولفتت إلى وجود بروتوكول إغاثي إنساني يرتبط بتطبيق المرحلة الأولى، ويتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.

وأشارت إلى أن «اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك».

ولفتت إلى أن «الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية، والسماح بحركة السكان ونقل البضائع».

وأوضحت أن «الاتفاق يؤكد على عودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال».

وذكرت أن «الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما».