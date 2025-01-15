باريس هيلتون تجمع 800 ألف دولار تبرعات لمتضرري حرائق لوس أنجلوس

أعلنت الفنانة الأمريكية باريس هيلتون، أن إجمالي التبرعات التي تلقاها الصندوق الخيري الخاص بها، ارتفعت قيمتها لنحو 800 ألف دولار أمريكي، والتي سيتم توجيهها لصالح دعم جهود الإغاثة للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس.

وعقب حدوث كارثة الحرائق، أسست وريثة فنادق الهيلتون الشهيرة صندوقا خيريا عاجلا يهدف إلى مساعدة الأسر المشردة بسبب احتراق منازلهم، وفي خلال 72 ساعة من تأسيسه ارتفعت قيمة التبرعات إلى نحو 800 ألف دولار، فضلا عن تبرع باريس في بداية تأسيس الصندوق بنحو 100 ألف دولار كنوع من التشجيع للناس على التبرع له.

وقالت هيلتون في تصريح سابق لها عبر انستجرام: "كأم لا أستطيع تخيل حجم الألم والخوف الذي يعانيه شخص لا يجد مكانا آمنا يؤويه هو وأطفاله، ولذلك أسست هذا الصندوق الذي آمل أن يكون محطة للاعتناء ببعضنا البعض والوقوف سويا في أداء الدور المنوط بنا فعله".