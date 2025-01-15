أمريكا توقع اتفاق شراكة مع أرمينيا

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وقعت أرمينيا، التي ظلت حتى الآن حليفا وثيقا لروسيا، اتفاق تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة.

ووقع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوثيقة مع نظيره الأرمني أرارات ميرزوايان اليوم الثلاثاء في واشنطن.

ووصف بلينكن الوثيقة بأنها مرحلة مهمة في التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن وإضفاء الصبغة الديمقراطية.

ويتضمن الاتفاق مساعدة الولايات المتحدة في إصلاحات اقتصادية وعسكرية في الجمهورية السوفييتية السابقة.

وتؤكد الولايات المتحدة لأرمينيا على دعمها في الحفاظ على سيادتها وحماية حدودها، وتمثل المسألة الأخيرة أهمية ليريفان نظرا لصراعها المستمر مع جارتها أذربيجان على خلفية قضايا تتعلق بالأراضي.

يذكر أن أذربيجان شنت في سبتمبر 2023 هجوما عسكريا في منطقة ناجورونو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا وبسطت سيطرتها عليها بعد صراعات مسلحة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ عقود بشأن المنطقة التي تقع ضمن الأراضي الأذرية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية.

اتهمت موسكو واشنطن اليوم الثلاثاء بالاضطلاع بدور مزعزع للاستقرار في جنوب القوقاز، فيما تستعد أرمينيا والولايات المتحدة لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو: "لم تضطلع الولايات المتحدة قط بدور يحقق الاستقرار في جنوب القوقاز، بل بالعكس". واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تحويل اتجاه المزيد من الدول إلى تبني أجندتها.

وفي نفس الوقت شدد بيسكوف على أن أرمينيا تتمتع بالحق في تنوع علاقاتها، وذكر أن موسكو ما زالت مهتمة بالحفاظ على علاقات جيدة مع الجمهورية السوفييتية السابقة.