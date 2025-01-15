إكسون موبيل تعلن اكتشاف مكامن غاز طبيعي قبالة السواحل المصرية على بعد 5 أميال من الساحل الشمالي

اكتشفت شركة "إكسون موبيل" مكامن غاز طبيعي قبالة السواحل المصرية، بعد نجاحها في حفر بئر استكشافية في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج.

وأكملت إكسون حفر بئر "نفرتاري-1" في كتلة ماراكيا الشمالية، التي تقع على بعد حوالي خمسة أميال من الساحل الشمالي لمصر، وفقًا لما ذكرته الشركة التي يقع مقرها في تكساس في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقالت الشركة: "تم العثور على مكامن غازية، وسنواصل تقييم النتائج"، لافتة إلى أن البئر تم حفرها باستخدام سفينة الحفر "دي إس 9" التابعة لشركة "فالاريس" (Valaris Ltd).

وأصبح شرق البحر الأبيض المتوسط مركزًا رئيسيًا للاستكشاف في السنوات الأخيرة، بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي في شرق المتوسط في 2009 و2010.

ويساعد قرب المنطقة من الأسواق التي تحتاج إلى الغاز في أوروبا والشرق الأوسط في تعزيز إمكانيات الاستفادة من هذه الموارد، لكن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة الأوسع يشكل تحديًا.

وتمتلك كل من "شيفرون" و"بي بي" و"شيل" و"إيني" أصولًا، ولديها خطط استكشاف في المنطقة.

وأعلنت "إكسون" عن دخولها إلى كتلة ماراكيا في عام 2019، وباعت حصة 40% لشركة "قطر للطاقة" في عام 2022.

وفي سياق متصل، تجري الحكومة محادثات مع شركة "إيني" لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في خطوة تهدف لتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها مصر خلال الصيف الماضي.

وحسب الخطة المقررة، ستكون الوحدة الجديدة بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إيني" في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية.

وسيتم تشغيل المنشأة بواسطة مشروع مشترك بين "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضافت المصادر أن مصر استعانت بشركة استشارات دولية لإجراء الدراسات اللازمة لبناء المحطة، التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون دولار، مع دراسة إمكانية استخدام مرافق التخزين الحالية في منشأة دمياط.

وتسعى الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء أربع شحنات غاز طبيعي مسال على الأقل للتسليم في فبراير ومارس المقبلين.

كما حصلت مصر على شحنات لتلبية احتياجات الربع الأول من العام الحالي من خلال صفقات ثنائية، حيث يتراوح إجمالي المتطلبات للفترة بين 15 و20 شحنة، وفقًا لأشخاص مطلعين نقلت عنهم بلومبرج.

ويُتوقع أن يظل الطلب على الغاز مرتفعًا في مصر خلال الصيف المقبل.

واستأجرت مصر محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء العين السخنة حتى عام 2026، كما اتفقت على محطة أخرى ستصل من الأردن لبدء العمل في منتصف 2025.