استطلاع رأي يكشف ضعف ثقة الإثيوبيين في الحكومة

• 46% من السكان لا يشعرون بالأمان ويخافون من اقتراب الجرائم من منازلهم

أظهر استطلاع رأي لمنظمة أفروباروميتر afrobarometer ضعف ثقة السكان المحليين في إثيوبيا من الأداء الحكومي بخاصة في ملف الأمن مع انتشار الجرائم والعنف في الأحياء والمدن الإثيوبية.

وقال الاستطلاع الذي نشرته المنظمة على موقعها الاليكتروني اليوم أن ما 46% من الإثيوبيين يشعروا بعدم الأمان أثناء المشي في الأحياء التي يقطنوا بها، حيث يخشى 33% من الجريمة في منازلهم، حيث زادت مشاكل انعدام الأمن بشكل كبير بين المواطنين الفقراء.

وفقا للتقرير فإن واحد من كل تسعة مواطنين طلبوا مساعدة الشرطة دون استجابة، بينما سجل 43% من عينة الاستطلاع إنهم اضطروا إلى دفع رشوة لتجنب المشاكل.

وتقول نسبة كبيرة من المشاركين إن الشرطة تستخدم "أحيانًا"، أو "غالبًا"، أو "دائمًا" القوة المفرطة في التعامل مع المشتبه بهم بخاصة في إدارة الاحتجاجات، فيما أكد ثلث المواطنين فقط (34%) إن الشرطة "في كثير من الأحيان" أو "دائماً" تعمل باحترافية وتحترم حقوق جميع المواطنين.

وانتقد اكثر من 58 % من الاثيوبين أداء الحكومة في الحد من الجريمة، حيث كانت الحكومة قد أصدرت منذ 2012 لائحة تحدد إجراءات الشرطة، وتلزم جهات إنفاذ القانون بالتصرف باحترافية، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والحد من استخدام القوة، لكن لا تزال التقارير تؤكد سوء سلوك الشرطة في إثيوبيا.