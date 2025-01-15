روسيا وأوكرانيا تتبادلان 25 أسيرا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 25 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «نتيجة لعملية التفاوض، تمت إعادة 25 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، تم نقل 25 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية».

وتابع البيان: «يتواجد حاليا جميع العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلا عن فرصة الاتصال بأقاربهم».

وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا؛ لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.