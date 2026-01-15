الإعلام السورية: لا نرى سببا مبررا لحجب لقاء الشرع المصور وسنبثه عبر منصاتنا

أعلنت وزارة الإعلام السورية، يوم الأربعاء، أنها ستبث اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الرئيس أحمد الشرع مع قناة "شمس" الكردية عبر منصاتها الرسمية وذلك عقب اعتذار الأخيرة عن بثه.



وقال الوزارة في البيان: "تابعنا الملابسات التي رافقت اللقاء التلفزيوني الذي أجرته قناة "شمس" مع الرئيس أحمد الشرع وقرار القناة بالاعتذار عن بثه بناء على تقديرات سياسية خاصة بها وفق ما أوضحه مديرها العام إيلي ناكوزي الذي أشار كذلك إلى سقف الحريات الواسع الذي ساد المقابلة وانفتاح فخامة الرئيس على الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة دون أي قيود".

وأضافت الوزارة أن الرئيس الشرع اختار قناة كردية رغم وجود العديد من القنوات المحلية والدولية لعرض أفكاره والوقوف على آخر التطورات الراهنة تأكيدا لمكانة الكرد ودورهم وحقوقهم وأن العلاقة معهم تتجاوز إطار التنظيمات.

وتابعت الإعلام السورية في بيانها: "وإذ تتفهم الوزارة بعض النقاط التي أوردتها القناة في معرض تبرير قرارها، فإنها تؤكد من الناحية المهنية والتحريرية أن وجود ضغوطات أو اعتراضات غير تحريرية ليس سببا كافيا لحجب لقاء يفترض أنه أنجز في إطار صحفي مهني وبموافقة متبادلة بين الطرفين، وعلى أساس احترام حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الآراء والمواقف".

وشددت الوزارة "على أنه انطلاقا من مسؤوليتها بحماية حق الجمهور في المعرفة وحفاظا على الأصول المهنية والقانونية الناظمة للعمل الإعلامي، تحتفظ وزارة الإعلام بحقها الكامل في بث اللقاء عبر منصاتها الرسمية وفق الأطر القانونية باعتباره مادة إعلامية منجزة لا يوجد ما يبرر حجبها مهنيا أو تحريريا".



ومساء الثلاثاء، أعلنت القناة الكردية أنها تراجعت عن بث لقاء مصوّر مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكشف إيلي ناكوزي المدير العام لقناة "شمس" الكردية الناطقة بالعربية تفاصيل ما جرى خلال مقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع مع القناة، وأسباب عدم بث اللقاء، حيث قال إن خطاب الرئيس السوري كان تصعيديا تجاه "قسد" بخلاف رسالة التهدئة التي كانت تتوقع أن يبثها الرئيس السوري عبر أثيرها.

وأفاد بأن اعتذارها عن بث اللقاء جاء من حرصها على أن لا تكون منبرا لبث التفرقة.