استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية إلى 61%

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس، ارتفاع نسبة تأييد حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، بواقع 1.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 61.0% خلال شهر يناير الجاري، بالمقارنة مع الشهر السابق.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء، تمكنت حكومة تاكايشي من الحفاظ على نسبة تأييدها الشعبي عند حوالي 60%، منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي.

وكشف الاستطلاع، الذي أُجري على مدار أربعة أيام حتى يوم الاثنين الماضي، ارتفعت أيضا نسبة عدم تأييد الحكومة بواقع 1.5 نقطة لتصل إلى 15.1%.

وتسعى تاكايشي، إلى تعزيز سلطتها في البلاد، ورغم توليها منصبها الحالي قبل عدة شهور، وتحقيق نسب قبول عالية، يتمتع حزبها بأغلبية في إحدى غرفتي البرلمان فقط، وهناك تكهنات متزايدة بأنها قد تخطط لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة لكسب مقاعد إضافية.

وكانت تاكايشي، قالت في أواخر الشهر الماضي، خلال فعالية أُقيمت ببورصة طوكيو، إنها تسعى إلى اقتصاد قوي يحظى بثقة المستهلكين، وتوفير أجور أعلى، وإيرادات أفضل للشركات، مع تحفيز مالي استراتيجي.