رئيس الزمالك: «أنا اللي اشتريت» بن شرقي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، كل من انتقدوه بالتعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، بقيمة مالية كبيرة خلال فترة الإنتقالات الصيفية مطلع الموسم الجاري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه اليوم الجمعة:" بن شرقي رد اليوم على كل من انتقدوني في التعاقد معه اللاعب سجل هدفين وقاد الفريق مع زملائه للتتويج بالسوبر الإفريقي".

وأضاف:" في حالة هزيمة الزمالك يتم تحميلي مسؤولية الخسائر، أما في حالة الانتصارات والتتويج بالبطولات يتغاضى المتربصين عن دوري، أنا اللي اشتريت بن شرقي".