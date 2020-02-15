بوركينافاسو: العثور على خمس جثث إحداها لقس في شمال البلاد

كشف حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو الكولونيل سالفو كابوريه عن العثور على 5 جثث، بينها جثتا قس ونجله، بشمال البلاد.

وقال الكولونيل كابوريه في بيان ـ أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ـ إن جماعة إرهابية اقتحمت مدينة سيبا في إقليم ياهجا وهاجمت منزلين يوم الثلاثاء الماضي ما أدى إلى مقتل شخص واحد واختطاف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى.

وأضاف أن قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث أسفرت عن العثور على جثتين يوم الخميس الماضي ، فيما عثرت اليوم على جثث للمخطوفين الخمسة الآخرين.

وتشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر هجمات إرهابية باستمرار منذ عام 2015 أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل ونزوح أكثر من 600 ألف شخص، حسب إحصائيات للأمم المتحدة.