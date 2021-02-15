كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، عن نسبة انكماش غير مسبوقة للاقتصاد التونسي خلال عام 2020 ليبلغ مستوى 8ر8%.



وحقق الاقتصاد التونسي هذا التراجع للمرة الأولى تحت وطأة وباء فيروس كورونا والصعوبات المتراكمة منذ سنوات، ما ولد احتجاجات اجتماعية متواترة ضد الفقر والبطالة.



وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم انكماشا قياسيا كان بلغه الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2020 بموازاة بداية تفشي الوباء في حدود 3ر21% لتنخفض بعدها في الربع الثالث الى 7ر5%.



وتسبب الوباء وتدابير الحجر الصحي في فقدان الآلاف من فرص العمل وانهيار قطاع السياحة وتضرر أنشطة المقاهي والمطاعم والخدمات وسوق السفر.



وكشف المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 لتبلغ 4ر17% ما يمثل أكثر من 725 ألف عاطل، مقابل 2ر16% في الربع الثالث من نفس العام.