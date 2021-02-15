نيوزيلندا تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أن بلادها تسلمت أول شحنة من اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد من شركة "فايزر".

وقالت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزلندا الرسمي اليوم الاثنين، إن 60 ألف جرعة من اللقاح وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية قادمة من بلجيكا، وهذا يكفي لـ 30 ألف شخص حيث يتم إعطاء اللقاح على جرعتين، وأن هذه الشحنة كافية لتطعيم العاملين في المجال الطبي خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الحكومة النيوزلندية قد أعلنت موافقة هيئة تنظيم الأدوية "ميدسيف" مؤقتا على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والموافقة المؤقتة تعنى أن شركة الأدوية يجب أن تفي بشروط معينة بما في ذلك توفير المزيد من البيانات من تجاربها السريرية في جميع أنحاء العالم أثناء تطويرها للقاح.