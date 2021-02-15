22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

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أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة البنك الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي.

في الدفاع: معروف يوسف ومحمد فتحي واستيرلا.

خط الوسط: محمد حامد ومحمود سيد محمود قاعود ومحمد مصطفي ميدو وشادي رضوان وكريم بامبو ومحمد بسيوني.

وخط الهجوم: علي صابر وفادي فريد ومحمد عصام.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط بينما جاء مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.