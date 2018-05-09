تمرين مفاجئ لسلاح الجو بالجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء تمرين مفاجئ لسلاح الجو على الحدود الشمالية.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أن سلاح الجو بدأ تمرينا مفاجئا يحمل اسم "وردة الجليل" لتعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية، وذلك بأمر من قائد السلاح ميجور جنرال) عميكام نوركين "من أجل فحص جاهزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية".

وأضاف أن "التمرين دخل حيز التنفيذ أمس الأحد، بحيث ستُسمع حركة غير اعتيادية لطائرات ومروحيات في أرجاء الدولة بالإضافة إلى أصوات دوي انفجارات"، ومن المتوقع أن ينتهي التمرين بعد غد الأربعاء.

ويحاكي التمرين سيناريوهات قتالية في الجبهة الشمالية بحيث ستتدرب كافة التشكيلات التابعة لسلاح الجو على مهماتها الأساسية.

وكان الجيش الإسرائيلي أجرى الأسبوع الماضي مناورة "لتعزيز الجاهزية لسيناريو أيام قتالية على الحدود مع لبنان".