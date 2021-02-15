موسكو تدعو واشنطن إلى إظهار إرادتها السياسية في العودة للاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى إظهار الإرادة السياسية وإرسال إشارة إلى إيران بأنها مستعدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.



وأضاف ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار الإرادة السياسية وإرسال إشارة إلى إيران وإلى الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي باستعدادها للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ولهذا الغرض سيكون من المهم البدء في إلغاء جميع العقوبات التي كانت جوهر سياسة ما يسمى بالضغط الأقصى على إيران أثناء إدارة ترامب".



وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بحث خطط لإجراء محادثات مع إيران، في حين قالت طهران إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست جزءًا من خططها، وأي تقدم في هذا الاتجاه يعتمد على الخطوات العملية لواشنطن بما في ذلك رفع العقوبات.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، الثلاثاء الماضي، أن الصين تقترح عقد اجتماع للدول المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة لمناقشة عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها مؤخرا بنيتها إجراء أبحاث حول إنتاج معدن اليورانيوم في مصنع بأصفهان، وهو المعدن المحظور إنتاجه بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية التي تضم الولايات المتحدة ورسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.



وأعلنت إيران مؤخرا أنها بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في مجمع فوردو النووي، فيما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قدرة بلاده على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 90% بكل سهولة.