رئيس اتصالات النواب: عدد المشتركين ببوابة مصر الرقمية مليون و150 وليس 15 مليونا

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن عدد المشتركين ببوابة مصر الرقمية مليون و150 مواطنًا، معدلًا بذلك المعلومة التي أفاد بها للبرنامج الأسبوع الماضي، بأن عدد المشتركين بالبوابة 15 مليون.



وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه ليس راضيًا عن قطاع الاتصالات بنسبة 100%، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن القطاع يشهد عملًا جيدًا.



وبالحديث عن قانون حماية البيانات الشخصية، أشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، لافتًا إلى إضافة مجموعة من البنود وإجراء مجموعة من المناقشات لخدمة القانون.



وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد نفى أن يكون عدد المشتركين ببوابة مصر الرقمية مليون فقط، لافتًا إلى أن عدد المشتركين في البوابة 15 مليون مواطن.



وذكر بدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، الأسبوع الماضي، أنه يمتلك المستندات التي تثبت صحة الأرقام المعلنة، ليعلق كمال: «لو ثبت صحتها ليك عندي حق عرب»، بحسب وصفه.