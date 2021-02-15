مقتل 9 أشخاص من جنسيات أجنبية بقصف إسرائيلي جنوب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 9 أشخاص من جنسيات غير سورية جراء القصف الإسرائيلي علي مواقع ومستودعات غرب وجنوب العاصمة السورية دمشق.



وأكد المرصد، مقتل 9 أشخاص باستهداف مستودعات صواريخ تابعة للإيرانيين ضمن مقرات للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق - بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم)، لافتا إلي أن القتلى جميعهم من جنسيات غير سورية وعربية.



وأضاف المرصد السوري أن القصف الإسرائيلي أدى أيضا إلى تدمير مستودعات صواريخ متطورة كانت إيران قد نقلتها مؤخرا إلى مقرات الفرقة الرابعة على طريق دمشق - بيروت.



وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق، إلى وقوع قصف إسرائيلي استهدف مزارع تتواجد فيها ميليشيات تابعة لـ”حزب الله” اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامنا مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام والذي تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع.