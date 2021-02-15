الاقتصاد الياباني يتوسع في الربع الثاني على التوالي بعد ركود تاريخي

قالت الحكومة اليابانية اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 7ر12 % في الربع الأخير من عام 2020، مسجلا ثاني ربع على التوالي من التوسع بعد ركود تاريخي.

وتجاوزت القراءة متوسط ​​التوقعات البالغة 4ر9 % من النمو من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي"، وتأتي بعد نمو سنوي بنسبة 7ر22 % في الربع الثالث.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن الاستهلاك الخاص ارتفع بنسبة 2ر2 % على أساس ربع سنوي بعد زيادة بنسبة 1ر5 % في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.

وقال المكتب إن استثمار الشركات نما بنسبة 5ر4 % - في أول نمو خلال ثلاثة فصول.

ومن غير المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي القوي في الوقت الذي فرضت فيه اليابان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في 10 محافظات، بما في ذلك طوكيو وأوساكا، منذ أوائل كانون ثان/يناير بسبب عودة ظهور الإصابات.

وانكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك مع انتشار جائحة كوفيد-19 وزيادة ضريبة الاستهلاك في أواخر عام 2019، بمعدل قياسي سنوي بلغ 3ر29 % .