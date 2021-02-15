الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح أسترازينكا بقائمة استخدامات الطوارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين وعلى لسان مديرها العام الدكتور تادروس ادهانوم فى جنيف عن اجازة استخدام لقاح استرازينكا ضمن قائمة استخدامات الطوارئ الطوارئ.

واشارت المنظمة فى بيان مساء اليوم الاثنين فى جنيف الى انها ادرجت نسختين من اللقاح يتم انتاج احدهما فى جمهورية كوريا والاخر بمعهد الامصال فى الهند.

وأشارت المنظمة الدولية الى ان اجازة اللقاح تم بعد مراجعة للبيانات من قبل فريق الخبراء الاستشارى الاستراتيجى التابع للمنظمة الذى يعمل على تقييم جودة وسلامة اللقاحات وهو الشرط الاساسى لتزويد مرفق كوفاكس الذى تقوده المنظمة والهادف الى ضمان الوصول العادل للقاحات الى كافة البلدان باللقاح.

وقالت المنظمة وعلى لسان الدكتورة مارى انجيلا سيماو مساعد المدير العام لشئون الوصول الى الادوية ان البلدان التى ليس لديها لقاحات حتى الان سوف تتمكن من البدء فى تلقيح العاملين الصحيين والسكان المعرضين للخطر.

وأكدت المنظمة، التى نوهت الى ان نسبة فعالية لقاح استرازينكا تصل الى 63.09 % وأوصت به لجميع الفئات فوق 18 عاما وما فوق، انه مناسب للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نظرا لسهولة متطلبات التخزين.