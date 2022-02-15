مقتل متظاهرين اثنين في مليونية 14 فبراير بالسودان

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الاثنين مقتل شخصين خلال مظاهرات اليوم في مدينتي الخرطوم و أم درمان في احتجاجات للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية،بحسب قناة"الشرق"السودانية .

كانت اللجنة قد ذكرت في وقت سابق مقتل متظاهر أصيب في العنق والصدر، أثناء مليونية 14 فبـراير بمواكب مدينة الخرطوم المتوجهة نحو القصر الجمهوري"،بحسب صحيفة "السوداني".

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السودانية إصابة 102من أفرادها و مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات في الخرطوم اليوم الاثنين.

وتصدت قوات الأمن للمحتجين ومنعتهم من التوجه للقصر باستخدام الغاز المسيل للدموع.

جرت مظاهرات اليوم في عدة مدن سودانية من بينها العاصمة الخرطوم ومدينتها التوأم أمّ درمان وولاية القضارف ومدينة بورتسودان الساحلية (شرق) وإقليم دارفور (غرب).

كانت "لجان المقاومة" في السودان قد دعت لاحتجاجات جديدة اليوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

ويشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية ،قتل 79 متظاهرا منذ 25 أكتوبر الماضي خلال مشاركتهم في سلسلة الاحتجاجات المنددة بحكم العسكريين، كما أصيب المئات.