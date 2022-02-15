أيمن يونس في رد فعل عنيف: «مش هسيب حقي ولا حق أمي»

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أكد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق أنه سيلجأ للقضاء في أزمة سبه خلال محادثة هاتفية جمعت مسئولين حاليين بالنادي في مقطع صوتي مُسرب خلال الساعات الماضية.

وكتب يونس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أكيد هعرف اخد حقي وحق امي.. احنا اتربينا وعشنا محترمين طول عمرنا.. وكنا مش بنطبل أو بنهلل.. يبقى ده مش عيب فينا".

وأضاف: "إحنا رجاله وأكيد هعرف أخد حقي وحق أمي وأولادي.. المستشار أحمد جلال بيقولي احتمال FAKE . تركيب يقصد.. وأنا بقوله المحكمه هي اللي تفصل".

وأتم يونس: "عزيزي.. إحنا اتربينا محترمين سفراء مهذبين لنادي الزمالك ومصر ولعبة كره القدم.. بس ولا بنهلل ولا بنطبل.. والاهم ما بسبش حقي. فما بالك بحق أمي".

وكان مقطع صوتي قد جمع مسئولين بالزمالك حاليًا قد تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين تخلله بعض السباب لبعض المسئولين الآخرين بالنادي، إلا أنه لم يتم تأكيد صحة هذا المقطع حتى الآن.