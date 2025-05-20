بريطانيا تنفي وجود خطط لدعوة الرئيس السوري إلى زيارة لندن

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نفت الحكومة البريطانية وجود أي خطط حالية لدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة لندن، ردّاً على مزاعم تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة «رويترز» أنه «لا توجد حالياً أية ترتيبات أو خطط رسمية لزيارة الرئيس السوري إلى بريطانيا»، لكنه أكد في الوقت ذاته أن «لندن على تواصل منتظم مع الحكومة السورية».

وتأتي هذه التصريحات عقب انتشار منشور على منصة «إكس»، بتاريخ 9 مايو، زعم أن رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، قد وجّه دعوة للشرع لزيارة المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، رحّبت المملكة المتحدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة دعمها لعملية انتقال سياسي تضمن وحدة البلاد وحقوق جميع المواطنين.

وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيمش فولكنر، في تغريدة على منصة «إكس»، إن بلاده ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مبدياً استعداد لندن لدعم مستقبل «شامل ومستقر ومزدهر» للشعب السوري.