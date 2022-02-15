أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وصول القافلة الطبية الإغاثية الثانية إلى دولة جنوب السودان.

بدأت القافلة أعمالها في تقديم الدعم الطبي الإغاثي لأهالي "مدينة بور" عاصمة إقليم "جونجلي".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الطبي للدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.

أضاف "عبدالغفار" أن هذه القافلة تأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، استجابة للمطلب الجنوب سوداني، بتقديم الدعم الإغاثي لمجابهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت دولة جنوب السودان في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت قد أرسلت قافلة طبية إغاثية وقدمت الدعم الطبي الإغاثي بمدينة "آكون" بإقليم الوحدة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة تضم أطباء واستشاريين في تخصصات الأطفال، والباطنة، والأمراض الصدرية، والحميات، بهدف تقديم الدعم الطبي للأشقاء بالمناطق الأكثر تضررا من السيول والفيضانات بجنوب السودان.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة بولاية جونجلي ومديرة الشئون الإدارية للبرلمان، كانا قد قاما بزيارة القافلة الطبية الإغاثية الأولى، وأشادا بالبعثة الطبية المصرية، والخدمات الطبية الإغاثية التي قدمتها للمواطنين هناك.



