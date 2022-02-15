4 قتلى و15 مفقودا جراء غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا

أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن غرق قارب صيد إسباني قبالة نيوفاوندلاند بشرق كندا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان 15 آخرين، مشيرة إلى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم.

ونقلًا عن وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز، إن عمليات البحث جارية لتحديد مكان أعضاء باقي طاقم السفينة الغارقة المؤلف من 22 شخصًا، مضيفة أن السلطات تتابع الحادث بقلق.

وأشارت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ الإسبانية إلى وصول طائرة هليكوبتر كندية إلى المنطقة التي غرق فيها القارب قبالة جزيرة نيوفاوندلاند، لافتة إلى أن سفينة إنقاذ كانت في طريقها إلى الموقع.

وصرحت الممثلة الإقليمية للحكومة الإسبانية، مايكا لاريبا، للإذاعة العامة الإسبانية أن قارب الصيد «فيلا دي بيتانكسو» يعمل من منطقة غاليسيا بشمال غرب إسبانيا وغرق حوالي الساعة السادسة بتوقيت جرينتش (الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)؛ بسبب الأمواج العاتية.

وأوضحت أن طاقم القارب كان يضم 12 إسبانيًا و8 بيروفيين واثنان من غانا.

ولفتت المتحدثة باسم مركز الإنقاذ الإسباني، إلى أن قارب صيد إسباني يعمل على مقربة من الموقع أول من وصل إلى منطقة الحادث وعثر على ثلاثة ناجين وأربع جثث في أحد قوارب النجاة التابعة لسفينة الصيد.