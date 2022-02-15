 بولندا تسجل 12 ألفا و233 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 فبراير 2022 11:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

بولندا تسجل 12 ألفا و233 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 10:25 ص

سجلت بولندا 12 ألفا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و388 ألفا و907 إصابات، والوفيات إلى 108 آلاف و137 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 52 مليونا و691 ألفا و15 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك