بولندا تسجل 12 ألفا و233 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا 12 ألفا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و388 ألفا و907 إصابات، والوفيات إلى 108 آلاف و137 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 52 مليونا و691 ألفا و15 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.