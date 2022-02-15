كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة، قائلة إن البلاد تنعم حتى يوم الخميس المقبل بأجواء شتوية مستقرة ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال فترة النهار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تشهد زيادة في ساعات سطوع الشمس، موضحة أن الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ونوهت إلى أن الطقس شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، لافتة إلى استمرار تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء؛ بسبب الطبيعة الجبلية لتلك المناطق.

وذكرت أن الشبورة المائية الكثيفة المتكونة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تتكون في الفترة ما بين الرابعة فجرًا وتستمر حتى سطوع الشمس.

ونصحت قائدي المركبات بالقيادة بحذر وهدوء تام على الطرق، مضيفة أن السواحل الشمالية تشهد اليوم تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأعمال اليومية للمواطنين.