قالت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، إنها بدأت العمل الفني حينما كان عمرها 10 سنوات وأحبت العمل الفني فضلا عن تعلقها بالبالية والغناء، لافتة إلى أنها عاشت طفولتها في سويسرا ثم انتقلت لدبي واستقرت هناك أربع سنوات وبدأت بموضوع المشاركة في الإعلانات.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،مساء اليوم الاثنين، أنها شاركت في تمثيل أفلام قصيرة ومثلت بلهجة أردنية وإماراتية، فضلا عن أنها شاركت في مسلسل إنجليزي وظهرت في دور أميرة.

وأشارت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، إلى أنها تواظب على قراءة اسكريبتات فنية أول بأول وحصلت على ورش تمثيل للتطوير من نفسها، قائلة: «أنا حصلت على ورش تمثيل كتير وبشتغل على نفسي كثير».