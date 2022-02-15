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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مباراتي مصر أمام السنغال في التصفيات النهائية بكأس العالم 2022 المقرر لهما في الشهر المقبل.

وكشف "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن مباراة الذهاب يوم 25 مارس في القاهرة والإياب يوم 28 من نفس الشهر في داكار.

ويتأهل المنتخب الفائز إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر نهاية العام الجاري.

وكان منتخب مصر قد واجه نظيره السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية حيث فقد الفراعنة اللقب بركلات الترجيح.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

مالي وتونس

ذهابًا يوم 24 مارس وإيابًا يوم 27.

غانا ونيجيريا

ذهابًا يوم 24 مارس وإيابًا يوم 27.

مصر والسنغال

ذهابًا يوم 25 مارس وإيابًا يوم 28.

الكاميرون والجزائر

ذهابًا يوم 26 مارس وإيابًا يوم 29.

الكونغو الديمقراطية والمغرب

ذهابًا 26 مارس وإيابًا يوم 29.