التضامن: الهدف من برنامج «فرصة» القضاء على الفقر الاقتصادي

كشف عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة، عن الهدف الأساسي لتدشين البرنامج والتعاون الذي تجريه الوزارة مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف من برنامج فرصة هو القضاء على الفقر الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الوزارة في بداية عام 2022 عملت على رفع كفاءة وقدرات الجمعيات الأهلية التي تعمل في مبادرات التمويل الاقتصادي، متابعًا أن منذ العمل على برنامج «فرصة» تم العمل علي نهج مختلف من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم توقيع 20 عقدًا للشراكة مع 18 جميعة أهلية لإتاحة 50 ألف فرصة عمل في المرحلتين الأولي والثانية، لافتًا إلى أنه يعتبر هذا نوع من الانطلاقات الجديدة في العمل التنموي والاجتماعي.

واستكمل، أن من ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها وزارة التضامن، اتفاقية تسعى لتميكن 100 جمعية من أجل تنفيذ المبادرات الاقتصادية لتوفير فرص عمل في قري حياة كريمة بنسبة 50% من هذه القري.