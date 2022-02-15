تراجع واردات إندونيسيا غير النفطية من الصين خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي المنشورة على موقعه الإلكتروني تراجع واردات إندونيسيا غير النفطية من الصين خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 16ر6% مقارنة بالشهر السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو هذه الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 39ر41% سنويا إلى 8ر5 مليار دولار ليسجل الميزان التجاري لإندونيسيا مع الصين خلال الشهر الماضي عجزا بقيمة 3ر2 مليار دولار.
وزادت واردات إندونيسيا من اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 22ر60% سنويا إلى 4ر1 مليار دولار لتسجل إندونيسيا فائضا تجاريا بقيمة 3ر125 مليون دولار مع اليابان.
أما الواردات من الولايات المتحدة فزادت خلال الشهر الماضي بنسبة 85ر3% سنويا إلى 603 ملايين دولار في حين سجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح إندونيسيا بقيمة ملياري دولار.