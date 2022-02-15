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تراجع واردات إندونيسيا غير النفطية من الصين خلال الشهر الماضي

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:04 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي المنشورة على موقعه الإلكتروني تراجع واردات إندونيسيا غير النفطية من الصين خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 16ر6% مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو هذه الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 39ر41% سنويا إلى 8ر5 مليار دولار ليسجل الميزان التجاري لإندونيسيا مع الصين خلال الشهر الماضي عجزا بقيمة 3ر2 مليار دولار.

وزادت واردات إندونيسيا من اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 22ر60% سنويا إلى 4ر1 مليار دولار لتسجل إندونيسيا فائضا تجاريا بقيمة 3ر125 مليون دولار مع اليابان.

أما الواردات من الولايات المتحدة فزادت خلال الشهر الماضي بنسبة 85ر3% سنويا إلى 603 ملايين دولار في حين سجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لصالح إندونيسيا بقيمة ملياري دولار.


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