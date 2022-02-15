وكالة الحدود الأوروبية: زيادة كبيرة في حالات العبور غير القانونية في يناير

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" في وارسو اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة كبيرة في محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي في يناير مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.

وقالت فرونتكس إنه تم تسجيل 13160 حالة على الطرق الرئيسية.

وشكلت هذه زيادة بنسبة 78% عن يناير 2021، وزيادة بنسبة 23% عن نفس الشهر عام 2020.

وتم تسجيل أكبر زيادة على طريق غرب البلقان، حيث تم تسجيل 5826 حالة، بزيادة قدرها 148% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء معظم المهاجرين الذين حاولوا عبور هذا الطريق من سوريا وأفغانستان وتركيا.

وكانت هناك زيادة كبيرة في عبور الحدود عبر طريق وسط البحر المتوسط، من ليبيا وتونس عبر جزيرتي صقلية ومالطا. وسجلت وكالة الحدود الأوروبية 2150 محاولة عبور بزيادة بلغت 107%.

في المقابل، تراجع عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعيين في غرب البحر المتوسط إلى إسبانيا.