الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على المحتجزين والمترددين على أقسام الشرطة بالفيوم

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية بنطاق قسمى شرطة أول وثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم، حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين والمواطنين المترددين على أقسام الشرطة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومواصلة تنظيم المبادرات الإنسانية تحت شعار "كلنا واحد- معك فى كل مكان".