نائب محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروع الابتكار الزراعي الممول من الوكالة الألمانية

بحث الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف مع مسؤولي مشروع الابتكار الزراعي، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".

جاء ذلك خلال لقاء سلامة اليوم الثلاثاء، مع مريام فرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي، ومارتينا فوس استشاري "GIZ"، ومحمد نبيل نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي والدكتور وليد رمضان استشاري أول للابتكار والإنتاجية، والدكتور النوبي حفني استشاري أول الدعم المؤسسي.

وقال نائب المحافظ، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين إنتاجية وجودة المحاصيل البستانية، وبأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والإنتاج وفقا لمتطلبات السوق من ناحية السلامة وجودة الغذاء والذي يتم تنفيذه داخل محافظتي المنيا وبني سويف بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم إجراء دراسة كاملة من أجل تحليل سلاسل القيمة المختلفة، واختيار المحاصيل المناسبة، والمناطق المستهدفة، فضلا عن وضع استراتيجيات لتطوير سلسلة القيمة، هذا بجانب إجراء دراسة كاملة للسوق شملت احتياجات السوق واحتياجات المصدرين والمصنعين وآليات سلسلة التوريد، وتحديد أهم المشروعات والشركات الناجحة في محافظة بني سويف .. كما تم تنفيذ برنامج لتدريب عدد 30 مدربا في محافظة بني سويف على كيفية دعم وتطوير المشروعات الحديثة (برنامج تطوير الشركات الناشئة)، وتم تنظيم اجتماع بين منتجي النباتات الطبية والعطرية و عدد من الشركات المصنعة والمصدرة.

وتابع أنه تم البدء في إنشاء وحدة تجفيف النباتات الطبية والعطرية لصالح جمعية إبدا بنفسك, حيث تم الانتهاء من 80 % من الأعمال، وكذلك البدء في إنشاء وحدة تجهيز وتعبئة البصل لصالح جمعية إبشنا التعاونية الزراعية، وتم الانتهاء من 80 % من الأعمال أيضًا، بالإضافة إلى تسليم وحدة لتحجيم البصل والثوم لجمعية قاي التعاونية الزراعية، وجاري الانتهاء من خطوات تسليم وحدتين لتصنيع الكومبوست لجمعيتي قلة وجزيرة ببا.

وفيما يتعلق بمجال الإنتاجية والابتكار تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المدارس الحقلية التي يتم فيها تدريب المزارعين على كافة الممارسات الزراعية الجيدة ، والبدء في المرحلة الثانية من المدارس الحقلية، علاوة على اختيار عدد من الجمعيات في بني سويف لتأهليها للحصول علي "شهادة الجودة الجلوبال جاب"، فضلًا عن تدريب 155 متدربا على برنامج إعداد المدربين، وتنظيم أكثر من 15 يوما حقليا لمزارعي البصل والثوم والنباتات الطبية والعطرية، والتي استهدفت أكثر من ألف مزارع ومنتج بنطاق المحافظة.

وفي ملف الحلول الرقمية بقطاع الزراعة، تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتدريب على الحلول الرقمية للجمعيات الزراعية، وإجراء دراسة متخصصة لتحديد الأنواع المختلفة من التكنولوجيا الرقمية في القطاع الزراعي، بجانب إطلاق مسابقة الحلول الرقمية للقطاع الزراعي، وتدريب 23 شركة ناشئة للحلول الرقمية ورفع مهاراتهم بهدف تحسين الحل الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة، واختيار عدد من الحلول الرقمية المتخصصة للإرشاد الزراعي والربط بالسوق المحلي ومستلزمات الإنتاج والخدمات الأخرى التسويقية.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولو المشروع أنه يعمل بالمشروع 15 جمعية أهلية وزراعية بمحافظة بني سويف ، وتم تدريب عدد من الجمعيات علي التحول الرقمي من خلال تدريب لجان متخصصة داخل كل جمعية، فضلًا عن نشر للتوعية حول تمكين المرأة اقتصاديا لعدد 500 سيدة بنطاق المحافظة.