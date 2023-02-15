المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لسائق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بمحافظة القليوبية.

عُقدت المحكمة برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد والمستشار سامح أحمد عبدالوهاب ووكيل النيابة أحمد حسني الشريف، وأمانة سر محمد علي الخضري.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٢٠٢٢/١٣٠٨٥ مركز بنها، والمقيدة برقم ٢٨٤٤ لسنة ٢٠٢٢ حصر كلي شمال بنها بأن المتهم، "رامي.ح. ع.ي"، ٢٥ عاما ومهنته سائق ومقيم الشموت مركز بنها، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت مباحث المركز، من ضبط المتهم من داخل مسكنة وبتفتيشه عثر على هاتف محمول وبتفتيش مسكنه عثر على كيس بلاستيكي بداخله سته عشر لفافه لجوهر "الهيروين المخدر" وكذا مبلغ مالي، وبتفتيشه للحانوت عثر على كيس بلاستيكي بداخله عشر لفافات لجوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتة بالمضبوطات أقر بإحرازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للتواصل.