وزيرة خارجية ألمانيا تشير لضرورة نقل المدنيين إلى مكان آمن قبل هجوم إسرائيل على رفح

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها لإسرائيل، على إجلاء السكان المدنيين من رفح جنوبي قطاع غزة قبل هجوم إسرائيلي.



وقالت بيربوك، اليوم الخميس، اليوم الثاني لزيارتها الدبلوماسية إنه من المهم بالنسبة لها أن يقوم المجتمع الدولي بكل شيء لضمان وصول مليون شخص في المدينة إلى مكان آمن.



وأوضحت الوزيرة الألمانية، أن الفلسطينيين يحتاجون إلى ممر آمن للعودة إلى شمال القطاع، قبل شن الهجمات لمحاربة الفصائل الفلسطينية في رفح، بحسب تعبيرها.



وفي ذات الوقت، شددت بيربوك على أن "حماس هي منبع الشر في هذا الوضع، ونحن نتضامن بصورة كاملة مع الشعب هنا في إسرائيل".



وذكرت أن "حماس اغتصبوا نساء وقتلوا أطفالا صغارا بأبشع طريقة، في إسرائيل في السابع من أكتوبر"، حسبما قالت.



وأضافت بيربوك أنهم جلبوا كثيرا من المعاناة للأطفال والأسر في قطاع غزة، وأصبح حوالي 17 ألف طفل حاليًا أيتامًا في القطاع.



وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن هذه المعاناة لا بد أن تنتهي و"هذه مهمتنا الإنسانية".



ودعت دول المنطقة إلى ممارسة الضغط على حماس، كي تستسلم وتفرج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين.



ودعت بيربوك السلطة الفلسطينية في رام الله إلى اتخاذ موقف.



كما أصرت بيربوك على تحسين التعاون بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.



وأشارت إلى ضرورة توفير جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمانات أمنية، و"يتعين أن تلقي الأمم المتحدة نظرة عن كثب لكيفية توزيع المساعدات محليا".



ودعت الوزيرة إلى زيادة المساعدات بصورة كبيرة، لتصبح 500 شاحنة بالتحديد.



وهذا هو عدد الشاحنات التي كانت تدخل المنطقة يوميا قبل نشوب الحرب، ودعت بيربوك لفتح معابر إضافية.



ومن المقرر أن تشارك الوزيرة الألمانية في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن غدا الجمعة، وستكون الحرب في غزة أحد الموضوعات الأساسية به بجانب الحرب الروسية الأوكرانية.