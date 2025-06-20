كاف يعلن مواعيد بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن انطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026 في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خلال شهر أغسطس 2025.
وجاءت مواعيد البطولة على النحو التالي:
الدور التمهيدي الأول:
الذهاب: من 19 إلى 21 سبتمبر 2025
الإياب: من 26 إلى 28 سبتمبر 2025
الدور التمهيدي الثاني:
الذهاب: من 17 إلى 19 أكتوبر 2025
الإياب: من 24 إلى 26 أكتوبر 2025
دور المجموعات:
الجولة الأولى: 21 إلى 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28 إلى 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23 إلى 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير إلى 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: 6 إلى 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13 إلى 15 فبراير 2026
ربع النهائي:
الذهاب: 13 إلى 15 مارس 2026
الإياب: 20 إلى 22 مارس 2026
نصف النهائي:
الذهاب: 10 إلى 12 أبريل 2026
الإياب: 17 إلى 19 أبريل 2026
النهائي:
خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو 2026
كما حدد الكاف فترات قيد اللاعبين على النحو التالي:
فترة القيد الأولى (للدور التمهيدي الأول): من 1 إلى 31 أغسطس 2025
فترة القيد الثانية (للدور التمهيدي الثاني): من 1 إلى 30 سبتمبر 2025
فترة القيد لمرحلة المجموعات: من 1 إلى 31 أكتوبر 2025
فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية: من 1 إلى 31 يناير 2026
وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم جدول الموسم القاري الجديد، مع مراعاة البطولات الدولية والارتباطات المحلية للأندية المشاركة.