كاف يعلن مواعيد بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن انطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026 في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين خلال شهر أغسطس 2025.

وجاءت مواعيد البطولة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول:

الذهاب: من 19 إلى 21 سبتمبر 2025

الإياب: من 26 إلى 28 سبتمبر 2025

الدور التمهيدي الثاني:

الذهاب: من 17 إلى 19 أكتوبر 2025

الإياب: من 24 إلى 26 أكتوبر 2025

دور المجموعات:

الجولة الأولى: 21 إلى 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28 إلى 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23 إلى 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير إلى 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: 6 إلى 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13 إلى 15 فبراير 2026

ربع النهائي:

الذهاب: 13 إلى 15 مارس 2026

الإياب: 20 إلى 22 مارس 2026

نصف النهائي:

الذهاب: 10 إلى 12 أبريل 2026

الإياب: 17 إلى 19 أبريل 2026

النهائي:

خلال الفترة من 8 إلى 24 مايو 2026

كما حدد الكاف فترات قيد اللاعبين على النحو التالي:

فترة القيد الأولى (للدور التمهيدي الأول): من 1 إلى 31 أغسطس 2025

فترة القيد الثانية (للدور التمهيدي الثاني): من 1 إلى 30 سبتمبر 2025

فترة القيد لمرحلة المجموعات: من 1 إلى 31 أكتوبر 2025

فترة القيد لبقية مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية: من 1 إلى 31 يناير 2026

وتأتي هذه الترتيبات في إطار تنظيم جدول الموسم القاري الجديد، مع مراعاة البطولات الدولية والارتباطات المحلية للأندية المشاركة.