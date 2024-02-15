 الرئيس البرازيلي يعلن اعتزام حكومة بلاده تقديم مساعدات مالية لوكالة أونروا - بوابة الشروق
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الرئيس البرازيلي يعلن اعتزام حكومة بلاده تقديم مساعدات مالية لوكالة أونروا

هديل هلال
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 4:25 م

قال الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، إن الرد الإسرائيلي غير المتناسب على هجوم 7 أكتوبر «غير مقبول ويشكل مأساة كبيرة»، منوهًا بأن الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة لا تعوض.

وأضاف خلال كلمة أمام جامعة الدول العربية، مساء الخميس، أن «80% من سكان غزة يعانون من الجوع والحرمان ومشكلات صحية»، مشيرًا إلى أن «الوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني يحتاج القوة والدعم»، مستنكرًا القرارات «الجبانة» التي اتخذتها بعض الدول بوقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية «أونروا».

وأشار إلى أن «المزاعم بشأن تورط موظفي أونروا في هجوم 7 أكتوبر، يجب التحقيق فيها بشكل مستقل دون شل عمل المنظمة»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم مساعدات مالية للوكالة الأممية.

وحثّ جميع الدول بمختلف أنحاء العالم على تقديم المساعدات للوكالة الأممية؛ حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

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