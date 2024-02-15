واشنطن: بايدن يمنح حماية قانونية للمهاجرين الفلسطينيين من الترحيل لأسباب إنسانية

منح الرئيس الأميركي جو بايدن، حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء.

يواجه بايدن غضبا شديدا بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات، بحسب "واشنطن تايمز".

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان، إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" بقطاع غزة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن الحماية تنطبق على نحو 6 آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمات.

وجاء في مرسوم بايدن، أنه بعد السابع من أكتوبر تدهورت بشكل كبير الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى، وبينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني ولا يزال العديد من المدنيين في خطر.

وأضاف: "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة إلى إشعار آخر".