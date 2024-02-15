فرديناند: بايرن ميونيخ يقدم كرة قدم قبيحة

علق ريو فرديناند مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، على هزيمة بايرن ميونخ الألماني، أمام لاتسيو الإيطالي، بدوري أبطال أوروبا.

تغلب فريق لاتسيو على نظيره بايرن ميونخ، بنتيجة (1-0) مساء يوم أمس الأربعاء، على ملعب الأوليمبيكو، في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

قال فرديناند في تصريحاته لشبكة سكاي: «بايرن ميونخ يلعب كرة قدم قبيحة، الفريق يفتقر إلى الثقة بالنفس، وهم في أزمة ولا أراهم سيخرجون منها قبل مباراة الإياب، إذا لم يحققوا نتائج جيدة في الدوري الألماني».

تابع:«لا أعرف كيف سيغيرون الأمور في مباراة الإياب، العديد من الأسماء الكبيرة ليست في حالة جيدة، وليس لديها ثقة بالنفس، والأمور ليست على ما يرام في بايرن».

أضاف:«أفضل الأخبار بالنسبة للبايرن هو أن مباراة الإياب لن تقام إلا بعد ثلاثة أسابيع، وهذا يمنحهم المزيد من الوقت للعثور على ثقتهم مرة أخرى».

أردف:«عندما يتعلق الأمر بنادٍ كبير مثل بايرن ميونخ، فإن كل موقف صغير يتم تضخيمه ويصبح بمثابة مسلسل تلفزيوني في نهاية كل أسبوع، هذا ما يحصل الآن».

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الخامس من شهر مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، لحسم المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.