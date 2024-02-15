مدرب اتحاد جدة: كنا بحاجة لهدف أمام نافباخور ونعاني من الإصابات

قال الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، إن فريقه كان بحاجة للتسجيل في مباراته ضد مضيفه نافباخور الأوزبكي، الذي قدم مباراة دفاعية، لافتا إلى أن الأمور ستكون مختلفة في مباراة العودة بجدة.

وعاد الاتحاد من أوزبكستان بتعادل سلبي أمام نافباخور في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ليؤجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة الإياب في جدة الأسبوع المقبل.

وأشار مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، اليوم الخميس، إلى أن فريقه لم يكن محظوظا مؤخرا بسبب الإصابات، لافتا إلى أن الاتحاد يلعب بـ19 لاعبا فقط بسبب كثرة الإصابات.

وأضاف جاياردو أن الاتحاد كان بحاجة للمسة إبداعية لكسر دفاعات الفريق الأوزبكي، مشيرا إلى أن هدفا واحدا كان كفيلا بتغيير كل شيء في المباراة.

وعن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي رومارينيو، قال جاياردو إن اللاعب شعر بشد عضلي بسيط، مطمئنا الجماهير بجاهزية اللاعب للمواجهة القادمة.

وأصبح يتعين على الاتحاد الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، التي تقام بمدينة جدة السعودية يوم الخميس القادم، إذا أراد حجز ورقة الترشح لدور الثمانية في المسابقة القارية، التي توج بها مرتين.