انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير المالية في جيبوتي إن الزعماء الأفارقة اختاروا وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم السبت.

وفي منشور على منصة إكس، قال إلياس موسى دوالي وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي إن يوسف "فاز" بالمنصب عبر انتخابات، وفق وكالة رويترز.

وشارك قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في القمة الـ38 في أديس أبابا، وجرى انتخاب خليفة للتشادي موسى فكي الذي ألقى خطاب الوداع أمام وزراء الخارجية خلال افتتاح القمة.

وتأتي الانتخابات في إطار نظام التناوب الإقليمي الذي اعتُمد في عام 2018، لضمان التوازن والتمثيل العادل بين الأقاليم الأفريقية الخمسة.

وينقسم الاتحاد الأفريقي إلى 5 مناطق رئيسية: الجنوب والوسط والشرق والغرب والشمال. ووفقا لقواعد التناوب، يتم اختيار رئيس المفوضية من منطقة مختلفة في كل دورة انتخابية، مع مراعاة الكفاءة والتمثيل العادل للجنسين.

ومنذ تأسيس المفوضية عام 2002، تعاقب على رئاستها مرشحون من المناطق الوسطى والجنوبية والغربية، مما يجعل الدور هذه المرة على المناطق الشرقية والشمالية.