نائب رئيس الوزراء: مصر ستظل أكبر داعم على مستوى العالم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن مصر كانت وستظل أكبر داعم على مستوى العالم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، بعد إنهاء الوفد الأوروبي جولة تفقدية شملت معبر رفح البري والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش العام.

وأوضح عبد الغفار، أنه أطلع الوفد الأوروبي على الإجراءات التي اتبعتها مصر منذ بداية الأزمة، قائلًا إن مصر بدأت استقبال المصابين الفلسطينيين منذ 1 نوفمبر 2023.

وأشار إلى أن «الوفد تحدث مع المرضى والمصابين؛ للاطمئنان على ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الصحة والخدمات الطبية، إلى جانب الدعم الإنساني من القوافل التي تدخل إلى القطاع بشكل يومي».

ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها اليوم لمخازن المساعدات؛ من أجل الاطمئنان على توافر الأدوية ومستلزمات الإعاشة والأطعمة والوقود، منوهًا أن «الأمر يحتاج ترتيبات كبيرة من خلال الهلال الأحمر المصري وكل قطاعات الدولة التي تقدم دعمًا لا متناهيًا».

وزار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، محافظة شمال سيناء.

وكان في استقبالهم اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، لدى وصولهم إلى مدينة العريش عبر مطار العريش الدولي.

وضم وفد الاتحاد الأوروبي عددًا من أعضاء البرلمان الأوروبي ومجموعة من المستشارين بالبرلمان. وقد أجرى جولة تفقدية شملت معبر رفح البري والمخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش العام.