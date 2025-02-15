وكالة اتحادية أمريكية تسحب قضية تمييز بشأن عامل جرى فصله بسبب هويته الجنسية

قامت الوكالة الاتحادية التي تنفذ قوانين مكافحة التمييز في مكان العمل بتحريك دعوى لإلغاء قضيتها الخاصة بالعامل الذي تم فصله بزعم ميوله وهويته الجنسية، مشيرة إلى أن القضية تتعارض الآن مع الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وفقا لوثائق محكمة.

وقدمت لجنة تكافؤ الفرص في العمل يوم الخميس طلبا مشتركا لرفض قضيتها ضد شركة هارموني هوسبتاليتي، التي تدير فندق "هوم 2 سويتس باي هيلتون" في دوثان، بولاية ألاباما، وذلك بعد ثمانية أشهر فقط من قيام الوكالة بمقاضاة الشركة بسبب فصلها موظفا يعرّف نفسه كذكر غير ثنائي الجنس ومثلي.

وكان الموظف يعمل لدى هارموني هوسبتاليتى كمراجع ليلي وكان "يُظهر نفسه بما يتوافق مع الصور النمطية للجنس الذكري" أثناء العمل، وفقا لدعوى لجنة تكافؤ الفرص الأصلية. ولكن عندما تم استدعاؤه إلى اجتماع خارج ساعات العمل، ارتدى "سروالا رياضيا قصيرا، وأظافر مطلية باللون الوردي، وضفائر ".

وبعد أن علم مالك الشركة المشارك بهوية الموظف وميوله الجنسية، قال إن الموظف يجب أن "يُخفى" بسبب مظهره، وبعد سبع ساعات تم فصله عبر رسالة نصية، وفقا للدعوى.

وتتهم الشكوى شركة هارموني هوسبتاليتى بانتهاك المادة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 بفصل الموظف "بسبب جنسه وميوله وهويته الجنسية وفشله في الالتزام بالصور النمطية للجنس الذكري".