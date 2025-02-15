الشرطة النمساوية: مقتل شخص إثر قيام رجل بطعن خمسة من المارة عشوائيا بجنوبى البلاد

قالت الشرطة النمساوية إن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما طعن خمسة من المارة عشوائيا بعد ظهر اليوم السبت في جنوبى النمسا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وأوضحت الشرطة اليوم السبت أن رجلا من سوريا نفذ عملية الطعن في مدينة فيلاخ النمساوية، مما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا للشرطة، فإن الجاني المزعوم يحمل تصريح إقامة في النمسا. وتم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.

وأصيب أربعة آخرون، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة لـ (د ب أ).

وقالت الشرطة إن المشتبه به يحمل تصريح إقامة صالح في النمسا.

وقال شاهد عيان إنه صدم السوري بسيارته أثناء الحادث، وتم القبض على المشتبه به بعد ذلك بفترة قصيرة.

وفي البداية، لم يكن من الواضح ما إذا كان المشتبه به هو الجاني الوحيد، وقامت الشرطة بالبحث عن مشتبه بهم آخرين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض. ويجري مكتب الأمن الداخلي لمكافحة التطرف في ولاية كارينثيا التحقيق بالتعاون مع المحققين الجنائيين.