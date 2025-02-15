أبو مازن يشكر الرئيس السيسي على مواقفه وحرصه على عدم تصفية القضية الفلسطينية

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، على هامش الدورة الـ38 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد كبير من قادة الدول والحكومات الأفارقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على الرفض القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو العاصمة القدس الشرقية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقدم أبو مازن الشكر الجزيل، للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقفه التي تؤكد وتعمل على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه وحرصه على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين الفلسطيني والمصري والمواقف العربية، لاعتماد خطة إعمار قطاع غزة بوجود أهلها، والتأكيد على رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، مؤكدا تمسك شعب فلسطين بالبقاء على أرضه في كل من غزة والضفة والقدس، وأن فلسطين ليست للبيع.

وأعرب عن اعتزازه بعلاقات الأخوة العميقة التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنا الوقفة الكبيرة التي تقفها مصر، رئيسا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني في محنته، وبخاصة تواصل تدفق المساعدات الإنسانية، والحرص على إرسال وسائل الإيواء ومعدات إزالة الركام وإعادة الإعمار.

وثمن كذلك مواقف مصر الثابتة الداعمة لشعب فلسطين ولقضيته العادلة في المحافل كافة، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، ونيل الشعب حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.